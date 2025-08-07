Gonçalo Quinaz comentou a alegada zanga entre Fanny Rodrigues e a irmã, Carina Rodrigues. As duas deixaram de se seguir nas redes sociais e Carina chegou mesmo a emitir um comunicado.

Fanny Rodrigues e a irmã, Carina Rodrigues, estão de costas voltadas. O assunto foi comentado no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 6 de agosto, na TVI, no âmbito da rubrica 'Conversas de Café'. Gonçalo Quinaz foi quem introduziu o tema, explicando o que se sabe até agora. "Não se percebe e não se sabe exatamente ao certo o que é que aconteceu uma vez mais. A verdade é que as duas irmãs, que sempre foram muito próximas e cúmplices, deixaram de se seguir nas redes sociais e a irmã da Fanny, a Carina - que eu agora acabei de fazer aquilo que ela não quer que se faça, que é associar a Carina à Fanny - fez um comunicado, uma coisa muito ligeira, mas que para bom entendedor meia palavra basta, em que ela diz que não quer associada a terceiros e aí está a referir-se à irmã". O comunicado a que Quinaz se refere foi emitido por Carina esta semana. No mesmo, a jovem artista referiu: "Agradeço que se dirijam a mim como Carina Rodrigues. Não quero mais, nem tolero mais associações a terceiros. Obrigada".

"De tudo aquilo que está a passar está a viver um momento extremamente feliz, está mais apaixonada. Portanto apaixona-se fora de casa, começam os problemas dentro de casa", observou ainda Quinaz.

Fanny Rodrigues, vale a pena lembrar, vive um romance com o músico Detchi, cujo verdadeiro nome é Bernardo Calheiros, tendo tornado este amor público no passado dia 5 de julho. Desde então, os dois têm-se mostrado inseparáveis, já tendo tido a oportunidade de viajar juntos, inclusive.

Fanny Rodrigues com o namorado, o músico Detchi, cujo nome verdadeiro é Bernardo Calheiros© Reprodução Instagram - Fanny Rodrigues

Contudo, até ao momento, Fanny não mostrou Detchi com nenhum membro da sua família, o que não deixa de ser estranho tendo a conta a enorme proximidade que tem com os pais, sobretudo a mãe.

"A Fanny é uma rapariga que teve uma vida um pouco complicada. Disse ao Goucha que vivia com medo de ficar sem trabalho e foi o que aconteceu. Ela reagiu muito mal em relação à estação também", acrescentou Luísa Castel-Branco referindo-se ao término do programa 'Somos Portugal', que Fanny apresentou durante anos.

Já na visão de António Leal e Silva, outro dos comentadores, é de lamentar que situações como esta se repitam. Neste âmbito dá o exemplo das irmãs Luciana Abreu e Luíza Abreu, que também não se falam há anos.

No final, Gonçalo Quinaz revelou-se esperançoso de que esta situação se venha a resolver e que as irmãs Fanny e Carina se venham a mostrar, uma vez mais, unidas.