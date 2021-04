Para esta coleção a designer teve como inspiração o inicio da serie de artigos com o mesmo nome, publicada na Life Magazine durante os anos 50, “The World we live in: Part II”.

As estampas refletem a natureza, mas ampliam-se na incorporação do bordado da Madeira e nas influências do movimento brasileiro Tropicália.

Esta coleção tem detalhes que eleva a novos mundos a estética de manipulação têxtil e upcycling da designer. É possível ainda observar tapeçarias, tweed, patchwork e transparências.

Dê uma vista de olhos na galeria de fotos e também assista ao vídeo do desfile.