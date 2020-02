Cada vez mais as tendências masculinas estão a invadir o armário das mulheres. Se antes tinha que “roubar” algumas t-shirts ao seu namorado, agora as peças são feitas para as mulheres, mas inspiradas neles. Camisas, fatos, coletes e até sapatos, fazem parte deste rol que já se tonaram peças indispensáveis para os looks femininos.

Dê uma vista de olhos e inspire-se!

Fatos oversize

Sapatos Oxford