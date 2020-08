tendência: vestidos básicos para usar de noite e de dia

Já referimos diversas vezes que ter peças básicas no armário é uma excelente opção, pois estas funcionam sozinhas ou com outras e também com acessórios.

Desta vez, damos destaque aos vestidos e apresentamos-lhe cinco sugestões diferentes: opções mais compridas, mais curtas, modelos que funcionam na perfeição com calçado raso para o dia a dia, opções para usar com saltos e acessórios para a noite.

Dê uma vista de olhos nos vestidos ideais para criar diferentes looks consoante o seu daily mood.