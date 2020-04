tendência: troque os fatos de calças por saias e calções

Com a chegada dos dias quentes, trocam-se as calças pelas saias e pelos calções e são estes que ganham destaque. Nos fatos acontece exatamente o mesmo, as calças ficam para trás e as pernas sobressaem em calções, saias e também bermudas. Se estes fazem parte do seu armário ou está a tentar introduzi-los agora, dê uma vista de olhos nas nossas sugestões e arrisque!