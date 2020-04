tendência: o destaque da ráfia nos acessórios

A ráfia está de volta aos acessórios nesta temporada! Chapéus, brincos, sapatos, malas, cintos, entre outros, voltam a fazer as delícias das amantes de praia e do verão. Embora este ano as coisas não estejam favoráveis para todos e ir à praia possa ser algo bem distante, pelo menos pode inspirar-se nas sugestões que selecionámos para si e sonhar com um verão bem melhor.