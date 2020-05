Os bodys são a peça imprescindível do verão. Fáceis de usar, práticos e muito elegantes, mesmo os mais básicos, os bodys ficam bem com qualquer peça e são ótimos para criar looks rápidos e com os quais não precisa pensar muito. Desta forma, selecionámos os melhores bodies a preto e branco para usar e abusar na próxima estação.