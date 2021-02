Quando não sabe o que vestir, a resposta é óbvia, a combinação do preto e do branco é um clássico que nunca sai de moda e mais uma vez, ganha destaque entre tendências. Os looks mais utilizados pelas influencers digitais nesta estação incluíram precisamente a combinação destes dois tons.

Confira a galeria e inspire-se nos looks destas fashionistas para criar as suas próprias combinações.