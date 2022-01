O Dia dos Namorados está aí à porta e a André Ópticas juntou as suas melhores sugestões de Eyewear para tornar este dia ainda mais especial.

Os óculos de sol são dos acessórios mais versáteis e intemporais e são, por isso, um presente perfeito para oferecer às pessoas mais especiais na nossa vida.

Sejam graduadas ou de sol, oversized ou com um estilo futurista, em cores arrojadas ou translúcidas, são várias as armações sugeridas pela ótica.

Com inúmeras marcas presentes nas suas lojas — como Gucci, Balenciaga, Palm Angels e Saint Laurent — a marca portuguesa tem as opções ideais para o dia mais romântico do ano.