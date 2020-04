Todos os amantes de ténis têm pelo menos uma fotografia do seu par preferido no seu feed de Instagram.

Mais do que fazerem parte do look do dia, os ténis passaram a ser os protagonistas nas selfies tiradas em casa, um fenómeno já conhecido pelo nome de “shoefie”.

Como em qualquer boa fotografia, existem ângulos melhores do que outros, para que o resultado seja o melhor e gere reações e partilhas.

Por isso, a JD Sports partilha algumas dicas infalíveis para obter a foto perfeita.

Contexto

Muitas vezes, subestimamos o plano de fundo, mas a verdade é que focar o contexto é muito importante. Os detalhes devem ser tidos em consideração, eliminando elementos que, esteticamente, possam estragar a fotografia. Devem, por isso, privilegiar-se locais limpos e sem “ruído” visual, como o piso mármore ou um tapete liso e macio.

Luz

É verdade, só os filtros não chegam. Uma fotografia com pouca luz dificilmente poderá ser melhorada com efeitos, pelo que o ideal é optar por tirar a fotografia num local com uma boa luz natural.

A sugestão passa por ficar ao lado de uma janela e estender a luz com a ajuda de uma folha de papel branco, sem incidir luz direta sobre o foco da fotografia (e assim evitar sombras que impeçam que os ténis se destaquem).

Enquadramento/Perspetiva

No caso de não ser especialista em fotografia e perspetiva, há alguns exemplos de enquadramentos simples que podem ajudar bastante no momento de capturar a imagem perfeita.

São rapidamente identificáveis em fotografias partilhadas no Instagram e fáceis de seguir:

#ViewFromBelow: Levantar os pés e fotografar de baixo para cima;

#FromWhereISit: Sentar-se no chão e fotografar com o telefone sobre os ombros;

#FromWhereIStand: Fotograr de cima para baixo, de forma a apanhar o look que finaliza nos ténis;

#FromTheMirror: Fotografar a imagem refletida no espelho. Neste caso, há que ter atenção aos reflexos da luz;

#FromTheGround: Colocar o telefone no chão com o foco para os ténis, ativar o temporizador e voilá!