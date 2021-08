Não é novidade nenhuma que o mundo Y2K está de regresso. O estilo dos anos 2000 viajou para o ano de 2021 e está cada vez mais popular nas redes sociais.

Como tal, uma das peças mais típicas desta altura eram os micro tops e as t-shirts curtas e estampadas que eram combinadas com calças de cintura descaída.

Embora essas calças ainda estejam associadas a um medo irracional do seu regresso, as t-shirts eram um favorito da altura e tornaram a sê-lo.

Conheça as nossas t-shirts (e tops) estampadas favoritas.