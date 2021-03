Os acessórios em glass são o novo item tendência

Diretamente dos anos 90 estes acessórios, outrora em plástico, eram o hit de todas as miúdas que gostavam de moda e que não dispensavam aderir às tendências do momento. Embora tenham ficado perdidos no tempo durante vários anos, de certo que ninguém esperava que eles voltassem, mas a verdade é que eles estão de regresso e prometem ser uma das peças must have de 2021 e da estação que se avizinha.

Agora reinventados não surgem apenas os anéis, mas sim toda uma panóplia de acessórios, que incluem brincos e também colares. Se ficou curiosa e acima de tudo saudosista, dê uma vista de olhos nas sugestões que destacámos para si.