O véu continua a ser considerado um acessório essencial e especial para casamentos uma vez que é apenas utilizado neste dia.

Por este motivo são muitas as noivas que não abdicam deste acessório, pois só assim se sentem completas. Vestidos brancos, luvas e sapatos brancos podem ser usados em qualquer momento da vida de uma mulher, mas o véu pertence apenas à noiva.

O véu ideal depende da formalidade do casamento, do tipo de personalidade e do rosto de quem o vai usar. No entanto, não é obrigatório e cabe-lhe a si decidir se quer usá-lo ou não.

Caso opte por não o fazer, não esqueça que o penteado assume então toda a importância e a que deverá dar relevância. Mas se pelo contrário, pretender manter este acessório tão tradicional, temos algumas dicas para si.

A escolha do véu deve basear-se em três itens importantes: o estilo do vestido, o tipo de casamento e a sua tipologia de rosto. Também deve ter em conta o penteado que pretende utilizar pois pode não ser compatível com o véu. A melhor forma é levá-lo consigo para a prova de cabelos de forma a conseguir ver logo como irá ficar o look completo.

Estilo do vestido

Um véu que fica bem com todos os estilos de vestido é aquele que não vai além do cotovelo. Um outro véu mais curto e que também é usado chega geralmente aos ombros da noiva e pode ser usado com todos os vestidos.

Recorde-se que a escolha deverá prender-se com o estilo que adoptou para o seu vestido: se este for ornamentado deverá optar por um véu mais simples, ou se quiser ambos trabalhados, deverá ter atenção para que os ornamentos combinem entre si. Se escolheu um vestido simples, seja mais arrojada no véu e opte por um modelo mais trabalhado ou numa mantilha. Este acessório é de origem hispânica e, pela tradição, representa a modéstia, humildade, pureza e juventude da noiva. Apesar de ter a mesma função do véu, diferencia-se no tecido e na forma como é preso na cabeça e nos bordados. Caso escolha um vestido mais simples, a escolha mais acertada será a mantilha.