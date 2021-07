E se trocasse o vestido de noiva por um fato?

Muitas das noivas que gostam de fugir ao tradicional são responsáveis por criar novas tendências que, por serem tão diferentes e inovadoras, influenciam as escolhas das noivas futuras.

Uma destas surpreendentes e recentes tendências que têm vindo a ganhar cada vez mais popularidade são os fatos. As noivas menos femininas, ou as que procuram utilizar algo fora do comum no seu dia especial, têm feito um statement, optando por fatos ao invés dos vestidos tradicionais que tão bem conhecemos.

Se procura algo diferente, que confere aquele elemento surpresa (e muita mobilidade) para o seu dia especial, conheça estas opções de fatos para noivas.