Frutas, flores e argilas nos brincos? Sim por favor

Que os acessórios são capazes de transformar os nossos looks, isso já sabemos, mas por vezes não faz mal arriscar mais um pouco e sair da zona de conforto com algo fun.

Para isso, trazemos-lhe cinco opções de brincos que deixam para trás os dourados e os pratas e enaltecem as cores, as frutas e também as flores.

Será que é capaz de se render a estes acessórios?