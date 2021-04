–Estes são os mini dress que a vão remeter para os dias quentes

Apesar de ocasionalmente ainda sermos surpreendidos com um dia ou outro mais cinzento, estamos quase a entrar na época dos vestidos mini. Apenas teremos que esperar por este “Abril, águas mil” que já se está a pronunciar carregado de chuva, e depois finalmente será altura de subir as bainhas.

Os vestidos mini são, naturalmente, aquela peça fácil de vestir para dias descomplicados de verão, que ficam sempre bem e podem ser adaptados consoante a ocasião: com um blazer para acrescentar um pouco de formalidade, ou com umas sandálias de cordões para os dias mais casuais. Os vestidos mini são peças indispensáveis no guarda-roupa de verão.

Nunca é demasiado cedo para começar a preparar o seu armário para a estação quentes. Conheça as nossas sugestões para fazer um refresh aos seus vestidos mini.