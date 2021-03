–#trend21:estes pijamas dão vontade de levar para a rua

Se há coisa que a pandemia nos ensinou, foi a abraçar o loungewear. Com muitas horas passadas em casa, as calças de ganga passaram para segundo plano e adotámos o look descontraído e confortável. Uns ficavam-se pelas leggins, outros calças de fato-de-treino, e outros eram culpados de nem nunca tirar as calças do pijama (quem nunca o fez, que atire a primeira pedra).

Há pijamas tão giros que usá-los todo o dia nem soa assim tão mal, na realidade, usá-los apenas em casa até parece um desperdício tal, que temos vontade de os levar a passear a todo o lado. Se quiser aliar o expoente máximo do conforto com as tendências mais in conheça as nossas sugestões: