Embora possa parecer estranho, a verdade é que a maioria das mulheres ainda não sabe escolher lingerie e não estamos apenas a falar de cores, mas sim de materiais e formatos.

Se ainda não encontrou a lingerie perfeita para si, está na altura de dar uma vista de olhos nas seguintes dicas.

Aposte em cores diferentes

Tenha em atenção a cor da sua lingerie quando usar roupas claras. Aposte num tom nude para estar perfeita e, assim, não ter qualquer tipo de constrangimento com certas peças.

Cuidado com as texturas

Se usar peças claras e justas na parte de cima, tente ao máximo evitar rendas e cores escuras. Se o fizer vai acabar por ganhar volume extra e alterar a sua silhueta. Opte por sutiãs básicos e com cores adequadas.

Compre lingerie para uso diário

Nem toda a lingerie é aconselhada para ser usada todos os dias, isto porque pode trazer problemas para a saúde, devido aos materiais. É conveniente que se afaste das sedas e das cintas modeladoras e opte pelo modelo slip, confortável e com qualidade para todos os tipos de corpo.

Compre sutiãs de desporto

A maior parte das mulheres assim que chega a casa tira o sutiã porque acredita que os seios devem estar a vontade. Mas, sabia que só deve fazer isto se tiver os seios pequenos? Caso contrário está a acabar por prejudicar o peito e fazer com que ele ganhe as tão indesejadas estrias. A opção é ter um sutiã de desporto e assim livrar-se do aro que por vezes consegue tornar-se insuportável.

Escolha o tamanho correto

Escolher o tamanho ideal de sutiã não é fácil e enquanto algumas mulheres optam por tamanhos mais pequenos, outras acabam por exagerar. O ideal é que procure ajuda especializada e tente encontrar aquele que lhe favorece. Só assim vai conseguir sentir-se confortável durante todo o dia.

Aposte em conjuntos

Opte por vestir as cuecas e o sutiã do mesmo conjunto. Além de estar perfeita por baixo da sua roupa, o facto de as peças serem do mesmo tecido acaba por ser benéfico para o seu corpo.

Cuidado com as irritações

Embora um dos modelos mais usados seja o fio dental, é essencial que tenha consciência que estas peças normalmente são fabricadas em tecidos sintéticos, o que pode trazer algumas irritações. É por isto que tudo o que tenha tecido a menos não é recomendado para uso diário. Experimente ir alternando com outro tipo de modelos e vai sentir diferença.

Alterne o modelo de cuecas

Existem modelos ideiais para cada tipo de corpo e, por isso, é fundamental que conheça aqueles que mais lhe favorecem. Pêra: Como a parte das ancas está mais evidenciada, deve optar por modelos como boxers. Estes vão deixar o seu rabo tapado, mas ao mesmo tempo favorecem-lhe as nádegas. Ampulheta: Opte por cuecas de cintura alta, pois os modelos mais baixos nem sempre ficam bem e podem acabar por se tornar um incómodo.

Cuidado com a lingerie modeladora

Para ficarem com um corpo mais bonito, algumas mulheres recorrem ao uso de lingerie modeladora, mas esta deve ser usada com cuidado. Esqueça a ideia de que o numero abaixo vai fazê-la mais magra, porque isso não é verdade, podendo mesmo trazer-lhe problemas para a sua saúde. Opte pelo seu tamanho.

Veja a composição dos produtos

Apesar de a lingerie 100% de algodão ser o melhor para o seu corpo, a verdade é que esta acaba por estragar-se com mais facilidade. Para conseguir manter as suas peças durante mais tempo e sem perder o conforto, opte por tecidos que sejam compostos por 20% de lycra ou elastano e os restantes 80% de algodão.