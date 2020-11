Alguns padrões, cores e cortes não favorecem as mulheres acima do peso e podem mesmo chegar a conferir-lhes um ar muito mais volumoso. Descubra cinco dicas sobre os erros a evitar e saiba o que usar para conseguir construir looks elegantes e que a vão favorecer em qualquer ocasião.

Peças em cores claras

Não tenha medo de usar cores claras, mas aprenda a dominá-las e usá-las a seu favor. Se usar um casaco oversized claro que parecerá mais larga do que se usar um casaco oversized de uma cor escura, com uma camisa de cor clara por dentro.

Peças com padrões muito grandes

Os padrões costumam dar personalidade aos looks e não deve temer usá-los. No entanto, prefira padrões mais pequenos e escuros para não se tornar visualmente mais voluptuosa e, se usar riscas, prefira as verticais já que as horizontais dão a sensação de um corpo mais largo.

Peças largas

Roupas largas (desde que não seja em exagero) usadas da melhor maneira não são completamente erradas. Se tiver a oportunidade, prefira tecidos com drapeados e pregas horizontais já que estas disfarçam as imperfeições na zona da barriga.

Saia lápis

As saias lápis são possivelmente as que menos favorecem pessoas acima do peso. Ao comprar esta peça de roupa, escolha as de linha A e as estilo skater (ficam muito bem em quase todos os tipos de corpos).

Malas mini

O tamanho da mala deve, preferencialmente, acompanhar o tamanho do corpo. Corpos menores não ficam bem com malas muito grandes e corpos maiores também não ficam bem com malas muito pequenas, já que o aspeto (no seu todo) fica desproporcional logo fará com que o seu corpo pareça maior do que realmente é.

