Sendo peças fundamentais para elevar um look, a variedade dos acessórios Natura é um dos pontos fortes da coleção, tornando-a ainda mais versátil para usar no dia a dia, seja no conforto de casa ou em saídas para o trabalho.

As opções são variadas e incluem mochilas e malas com designs alinhados com as últimas tendências e lenços com padrões florais ou monocromáticos perfeitos para conjugar com a linha de calçado que para esta temporada apresenta botas e botins diversos, inclusive em estilo cowboy.

O toque final da coleção de acessórios é dado pela linha de bijuteria, com um variado leque de possibilidades para completar o visual.

Entre na galeria e conheça os acessórios para a nova estação: