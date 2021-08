Todos os verões há uma peça que está presente nas malas de férias – o fato-de-banho preto. Dê por onde der, e seja em que formato for, o fato-de-banho preto é aposta mais segura para todos os dias de verão, sejam eles passados na praia ou na piscina, ou apenas no bar a aproveitar o bom ambiente.

Embora este seja uma constante nos nossos verões, os modelos vão sendo atualizados e surgindo em novos formatos e este ano não é exceção. O modelo que tem vindo a ganhar popularidade entre as influencers neste verão é o fato-de-banho halter – um formato que marca pela sua elegância com o decote subido, enquanto nos surpreende com as suas linhas super minimalistas. Além disso, este formato (e em especial na cor negra) favorece todos os tipo de corpos, não havendo desculpas para não apostar nele.

Conheça o modelo: