Com o surgimento das redes sociais, e todas as ferramentas de marketing que estas trouxeram, as marcas passarem a fazer parte deste tecido social foi algo orgânico. As parcerias começaram a surgir, e as influencers tornaram-se as caras das marcas com quem trabalhavam.

Algumas dessas influencers, em vez gerarem “buzz” para marcas de terceiros, têm então, aproveitado o seu engagement online para criar e beneficiar os seus próprios negócios. As marcas por estarem associadas a um nome sonante no mundo digital, ganham imenso destaque online e provam ser sucessos instantâneos.

Conheça algumas das marcas de influencers que têm sido um êxito, tanto no mundo online, como ofline.

Attire – Xenia Adonts

A alemã sediada em Paris, habituada a trabalhar com marcas de luxo como Hermès e Louis Vuitton, fundou, em 2019, a sua marca de roupa que se baseia nos pilares da transparência e sustentabilidade tanto ambiental como social. Com o fabrico em Portugal, as peças de Attire têm sido muito aplaudidas no mundo digital, especialmente entre as suas colegas influencers, pela sua qualidade e designs originais.

Djerf Avenue - Matilda Djerf

Também com o fabrico em Portugal, a marca da sueca Matilda Drjef, foca-se na criação de básicos de qualidade, que fazem parte da “farda” de inúmeras influencers, o que tem ajudado a criar ainda mais visibilidade para a Djerf Avenue. Tal como Xenia, Djerf guia-se pelo pilar do fabrico ético a nível social e transpôs esses valores para a sua marca.

Gisou - Negin Mirsalehi

Com a sua família relacionada com a apicultura, Negin Mirsalehi aproveitou para criar o seu próprio negócio de sucesso, com base num ingrediente chave, o “Mel Mirsalehi”. Criou um óleo capilar, infundido com o mel que que fortalece e dá brilho ao cabelo. O sucesso foi tal, que os produtos da marca Gisou se foram multiplicando e hoje em dia a linha é composta por todos os tipos de produto de cuidados capilares e muito merchandising.

Huda Beauty - Huda Kattan

A Huda Beauty já é um nome com algum destaque no mundo da beleza e maquilhagem. Lançada em 2013 sob a alçada de Huda Kattan, uma youtuber e blogger de beleza, a marca de maquilhagem é altamente apreciada e está ao nível de gigantes no mercado.

Honieh Beauty – Erika Boldrin

A influencer italiana Erika Boldrin, devido à sua paixão por skincare, lançou a sua própria marca de cuidados do rosto, completamente natural e vegan, a Honieh Beauty. Com o fabrico inteiramente feito em Itália, as várias gamas na Honieh Beauty cobrem as todas as áreas de cuidados do rosto, bem como os vários tipos de pele.