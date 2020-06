Estas camisas vão deixar as suas calças brancas mais trendy

As temperaturas quentes pedem cores claras para o verão e o branco é sem dúvida o tom da estação. Tire as calças brancas do armário e deixe-as destacarem-se com estas peças.

O branco é sem dúvida a cor do verão e quer seja usado em vestidos, camisas ou calças, este tom tem como objetivo refletir a luz e o bronzeado. Desta vez e como as calças brancas, ainda tem algum estigma, vamos mostrar-lhe algumas opções de camisas que vão fazer com que não dispense as calças brancas neste verão.