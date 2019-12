Estamos prestes a celebrar a entrada no novo ano e se 2019 trouxe com ele várias tendências, 2020 não lhe vai ficar atrás. Se ainda não sabe o que vestir na noite de passagem de ano dê uma vista de olhos nas sugestões que o El Corte Inglés preparou para si e entre com o pé direito no novo ano. Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Feliz 2020!

Stylish

Para quem prefere um look com estilo, investir em peças tendências é a solução. Aposte naquelas que se destacam sozinhas e dê-lhes um toque de elegância e conforto ao misturá-las com outras mais sóbrias.

Elegant

Quando se trata de elegância, não existe nada mais perfeito do que um fato, para os homens, e um vestido, para as mulheres. No primeiro caso opte por dar destaque à cor, mas sempre na medida certa e sem exagerar em demasia. Já no look feminino escolha um vestido silky, num tom sóbrio, e aposte em acessórios coloridos para dar um toque refinado ao look.

Sparkle

O fim do ano pede brilho e muita animação para dar as boas vindas a 2020. Por isso, arrisque num look brilhante e tenha todos os olhos postos em si. Para os homens, mais uma vez, o destaque está nos fatos e desta vez é o padrão que assume o lugar principal. Não tenha medo de arriscar!

Formal

Se prefere algo mais formal para acabar o ano em grande e entrar no novo ano ainda melhor, invista num macacão elegante e com brilhos à mistura e no caso dos homens num smoking.