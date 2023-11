'Menos é mais' e no mundo da moda esta expressão tem vindo a fazer cada vez mais sentido, uma vez que ter roupa acumulada no seu closet não é de todo uma opção.

Para isso, é necessário parar e refletir sobre que peças é que fazem sentido realmente no seu dia a dia e apostar nos básicos como primeira opção, até porque estes conjugados com peças diferentes ganham logo outro sentido.

Jeans

As calças de ganga são um básico essencial no seu guarda-roupa. Aposte num modelo que funcione com o seu tipo de corpo e invista um pouco mais na qualidade do material. Mais vale ter um par de calças de ganga de qualidade, do que ter 20 que não duram nem sequer um ano.

T-shirt

Não é novidade que as t-shirts estampadas estão em alta, mas será que já tem a t-shirt ideal para este verão? Invista um pouco mais na qualidade e mantenha-as em bom estado por mais tempo.

Camisa

A clássica camisa branca pode facilmente ser conjugada com peças descontraídas e transformar assim um look formal num look cool. O truque está na forma como olha para as suas peças.

Pantalonas

Este verão a peça-chave são as pantalonas. Se esta peça for escolhida em tons mais neutros, é bem provável que dê para conjugar com praticamente todo o seu guarda-roupa, como é o caso de t-shirts, camisas, tie tops ou bodies. Tudo depende da sua imaginação e do estilo que pretende transmitir.