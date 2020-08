Saias curtas

Se não dispensa usar minissaias, é preferível que as use com peças mais justas em cima e de preferência de manga comprida. Isto vai salientar as suas curvas e ao mesmo tempo criar um equilíbrio visual.

Saias lápis

Este modelo de saia é uma boa opção para destacar também as suas curvas. Uma sugestão de look é usar também um crop top da mesma textura.

Calções

Além de serem práticos os calções de ganga são uma peça essencial do armário de verão. Aposte nos de cintura subida para realçar as suas curvas.

Vestido evasé

O foco é manter as proporções e criar um look harmonioso. Os vestidos evasé são uma boa opção para favorecer ainda mais as suas curvas.

Macacões

São uma excelente opção para destacar as suas curvas e por isso, opte pelos que tem destaque na cintura. Esta peça é perfeita para usar em ocasiões especiais ou até mesmo para o dia a dia, o truque está na escolha dos acessórios.