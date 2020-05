copie o look: Sabina Socol a francesa que vais inspirar os seus looks

A influencer francesa Sabina Socol conta com mais de 500 mil seguidores no seu Instagram, é por lá que partilha diariamente os seus looks com uma vibe muito french inspirada no estilo de algumas atrizes famosas, nomeadamente Catherine Deneuve. Deixe-se influenciar também por este ambiente parisiense nos seus looks e inspire-se nas sugestões que escolhemos para si.

Cardigan

1. Cardigan 12.99€ Stradivarius; 2. Top bandeau 4.99€ Stradivarius; 3. Jeans de cintura subida 12.99€ Zara; 4. Mala cruzada 19.99€ Mango; 5. Mules alcochoadas 25.99€ Bershka