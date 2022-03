O blazer é uma das peças que não pode faltar no armário de uma mulher e isso, deve-se à sua versatilidade na hora de usar.

Usado e abusado nos looks de street style, esta peça ganha destaque em qualquer outfit e pode ser usada de várias formas, desde que não falte criatividade.

Dê uma vista de olhos!

Aberto

Esta é a forma “tradicional” de utilizar um blazer e conjugá-lo com o resto do look, para que crie a harmonia perfeita.

Abotoado

Usado muito quando se tratam de fatos, o blazer abotoado ganha destaque sob a outra peça e cria um look original, cheio de estilo e muito elegante.

Com cinto

Para um look mais criativo e cheio de estilo, deve apostar num cinto por cima do blazer. Quer seja com calças, saia ou até mesmo vestido, o foco irá estar na cintura criada por este.

Como vestido

Os modelos mais oversized funcionam na perfeição como vestidos e podem ser conjugados com sandálias, botins ou botas over the knee.

Dentro de casacos

Nos dias mais frios os blazers continuam a fazer sucesso nos looks e surgem por baixo de casacos mais quentes.