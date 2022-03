trend22: estas peças metalizadas tem de fazer parte dos seus looks

Os metalizados continuam a ser um must have da estação e a verdade, é que eles conseguem dar destaque a qualquer look seja este mais básico ou mais extravagante.

Quer seja em calçado ou peça de roupa, é preciso não ter medo de arriscar e deixar que estes se tornem a peça chave dos seus outfits.

Dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e inspire-se.