Poderá uma peça de roupa ser confortável e elegante ao mesmo tempo? Claro que sim! As paperbag pants são um dos modelos tendência deste ano, o facto de serem mais justas na cintura permite acentuá-la ainda mais, e o seu corte termina no tornozelo o que faz com que se crie a ilusão de perna mais alta. Ao contrário de alguns modelos, este é ótimo para usar em todas as ocasiões e se ainda não apostou neste modelo, vamos mostrar-lhe cinco sugestões diferentes de como as usar.