Muitas mulheres não se sentem satisfeitas com o próprio corpo, nomeadamente com o seu rabo e a zona das ancas, umas porque acham que é grande, outras pequeno, outras achatado. Se se identifica com alguma destes casos, saiba que com a roupa certa pode valorizar os seus pontos fortes e disfarçar o que não gosta tanto. Deve ter sempre em atenção a sua silhueta e valorizar-se com o look certo.

Neste artigo damos-lhe algumas dicas para disfarçar um rabo mais achatado:

1. Aplicações nos bolsos

Utilize calças e calções com aplicações nos bolsos de trás. As tachas, brilhos, pedras ou aplicações de tecidos coloridos vão ajudar a dar mais volume criando a ilusão de mais curvas.

2. Folhos

Qualquer peça que tenha mais volume na zona do rabo e das ancas vai ajudar a dar a ilusão de maior curvatura, por isso, aposte nos vestidos e saias com folhos.

3. Franjas

As franjas e farripas são perfeitas para chamar a atenção. Opte por utilizá-las na parte de cima do tronco, desviando assim a atenção da zona inferior.