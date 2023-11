Com a chegada dos dias mais frios, as camisolas de malha ganham destaque nos looks e por isso, vamos dar-lhe sugestões de peças a preços bastantes acessíveis.

A camisola de malha tornou-se na peça-chave do inverno, pois além de ser quente é extremamente confortável e adapta-se a qualquer estilo, assim como, ocasião. O facto de existirem opções para todos os gostos, feitios e carteiras, fazem com que esta seleção possa ser alargada, mas desta vez, vamos dar-lhe sugestões de peças a preços acessíveis, para que possa apostar em novas camisolas para o seu armário. Dê uma vista de olhos!