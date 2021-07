A melhor forma de dar cor aos seus dias é injetando-a no seu guarda-roupa – apostando em peças coloridas com que possa combinar em vários looks. As camisas, não só são uma das grandes tendências deste ano, como são as peças ideiais para centrar um look colorido.

Combine-as com calças largas com tons neutros, ou deixe as camisas brilhar sozinhas, combinando-as com uns simples calções curtos.

Conheça as nossas camisas favoritas para dar cor aos seus dias quentes.