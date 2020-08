Se está desconfortável com a sua altura, tamanho do peito ou simplesmente pela ausência de curvas, saiba que temos a solução para si! Descubra as peças que a irão favorecer e comece a tirar partido da sua estrutura física, seja qual for o seu desconforto.

Ancas largas

Se o seu desconforto é o volume das suas ancas, as peças mais indicadas para si são as saias evasé e calças largas, com corte a direito, uma vez que são peças que não marcam a silhueta. Evite saias lápis e opte por tons mais escuros na parte inferior.

Seios grandes

Em primeiro lugar, deve procurar o soutien ideal para si. Para as peças de roupa, prefira blusas fluidas com decote em V, ou camisolas de gola alta em tons mais escuros.

Seios pequenos

Se sente algum desconforto com o tamanho do seu peito, procure peças com pormenores na parte superior, como por exemplo: bordados, padrões, franjas e folhos, de forma a criar um volume extra, criando a ilusão de um peito maior.