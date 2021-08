Aproveite os saldos para comprar estes biquínis    

A época de saldos é sempre uma boa altura para aproveitar para comprar aqueles biquínis e fatos-de-banho que andámos a namorar durante o ano, mas que infelizmente estavam acima do orçamento adjudicado para os itens de verão.

Chegada esta altura e, mesmo que o fim de verão já seja prenunciado com o início dos anúncios de regresso às aulas, é sempre bom aproveitar os saldos para usar no resto do verão, bem como para preparar o seguinte.

Conheça os biquínis e fatos-de-banho nos quais deve aproveitar para comprar nesta época de saldos.