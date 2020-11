Peças básicas no armário são fundamentais para criarem looks apelativos para o dia a dia e sem perder o estilo e a elegância.

Mas se ainda sente dificuldades na hora de as conjugar, não precisa de desesperar pois vamos dar-lhe dicas de styling para que consiga conjugar os seus looks perfeitamente e ainda tornar o seu closet mais versátil.

Descubra tudo agora!

Inspire-se

Para começar, deve inspirar-se em algumas contas de Instagram ou imagens do Pinterest com que se identifique. Tudo é uma questão de perspetiva. Pare e olhe para o seu guarda-roupa com outros olhos, pois muitas vezes acabamos por usar sempre os mesmos conjuntos, por falta de imaginação ou inspiração. Por isso, saia da sua zona de conforto e crie conjuntos menos prováveis, dando assim uma nova vida às suas peças.

Aposte nos acessórios

Para criar um look mais moderno, necessita apenas de alguns acessórios tendência, como por exemplo uns brincos statement, um chapéu ou até mesmo um lenço. Menos é mais e por vezes, o truque está nos detalhes.

Organize o seu closet

Seja uma tarefa trimestral ou semestral, a verdade é que é um hábito essencial para facilitar a escolha dos seus looks do dia. Livre-se do ruído visual do seu guarda-roupa e comece a ser mais organizada, o seu estilo agradece. Separe as peças de verão de inverno e sempre que adquirir uma nova peça de roupa, doe outra. Desta forma, apenas irá criar looks com peças atuais que realmente dá utilidade.

Aposte nos básicos

Muitas vezes a chave de um look são os básicos. Sim, é verdade! Um bom básico chega a ser tão ou mais importante do que uma peça tendência. Invista em peças de qualidade, que durem e perdurem no seu guarda-roupa sempre com um aspeto impecável. Boas camisas e bons jeans são capazes de tornar os seus looks intemporais.