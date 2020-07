A irreverência dos lenços como acessórios

Podem ser usados na cabeça, no pescoço, no pulso, como cinto e até mesmo na mala. Os lenços são um dos acessórios mais irreverentes do verão e aqueles que não pode dispensar nos seus looks.

Os lenços são cada vez mais o acessório must have do verão. Nesta estação eles surgem em tons fortes, estampados e acima de tudo, muito femininos. O facto de terem inúmeras utilizações faz com que este acessório se destaque e se torne indispensável nos looks femininos. Inspire-se nas nossas sugestões e renda-se aos lenços!