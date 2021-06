5 maxi t-shirts que vão ser o seu outfit confy deste verão

Um dos hábitos que ganhámos com a rotina da vida em pandemia, foi o facto de aprendermos a dar preferência, muitas vezes, o conforto em relação ao estilo – passámos a optar por roupas mais confortáveis para andar por casa e, com isso, vimos o surgimento de tendências como o athelisure e o athflow (o híbrido entre o atheleisure e a roupa dita “normal”) - habituámo-nos ao conforto das leggins e das calças de fato-de-treino e, agora que a vida lentamente vai retomando a este “novo normal”, ainda não estamos mentalmente preparados para abrir mão desse conforto.

Se isto lhe é familiar e, se de alguma forma se identifica com a vontade de não se despedir dos outfits mais confortáveis, está na altura de apostar nas maxi t-shirts. Isto é, nas t-shirts super oversized, que podem ser usadas com biker shorts, calções de ganga (ou na realidade com tudo o que lhe apetecer) e que a nível de conforto, são absolutamente imbatíveis.

O que será mais agradável do que usar uma t-shirt largueirona que tape as áreas que não queremos expor, mas que mantenha a frescura e o conforto? Pois é, absolutamente nada.

Conheça os nossos modelos favoritos de maxi t-shirts e invista no seu conforto para este verão.