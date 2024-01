As botas cowboy continuam a ser a tendência do momento! Além de darem um toque trendy a qualquer look, são muito versáteis, sendo facilmente conjugáveis com várias cores, modelos e estilos.

Dê uma vista de olhos aos looks que lhe trouxemos e renda-se a estas botas.

Com calças por dentro

Esta foi uma das versões mais vistas no street style das semanas da Moda. Seja com calças skinny ou com calças mais largas, arrisque e consiga um look cool.



Com blazer oversized

Todas sabemos que os blazers oversized são um must have. Experimente conjugar as suas botas cowboy com esta peça e consiga um look digno de uma fashionista.



Com malha oversized

Se quer um look mais minimalista e prático, opte por uma camisola de malha ou uma sweat oversized.



Com vestido curto

Além desta peça nunca sair de moda, o vestido curto conjugado com as suas botas vai dar-lhe um toque de elegância e modernidade.



Com saia comprida

Se pretende um look com um toque western conjugue as botas com uma saia comprida e consiga o look perfeito.