O blazer é uma peça chave no armário feminino. Liso ou estampado, de cor vivas ou sóbrias, os blazers conferem aos looks um toque de elegância e formalidade, mesmo combinados com peças casuais.

Para que possa renovar aqueles que já tem ou adicionar mais um à sua coleção, damos-lhe agora cinco sugestões de blazers até 40€ para que possa investir nesta peça must-have.