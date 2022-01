Com a chuva de tendências de cada estação, acredite que os básicos continuam a ser as peças essenciais do seu guarda-roupa.

Muitas vezes, a resposta está na arte de simplificar e por isso, vamos revelar-lhe como pode destacar os seus looks com estas peças e sentir-se uma verdadeira expert em styling.

T-shirt branca

Invista numa t-shirt branca de qualidade e crie inúmeras possibilidades de looks com a mesma. Seja com biker jacket, sobretudo ou blazer, a t-shirt branca será sempre uma escolha acertada.

Blazer

Fashionista que é fashionista não prescinde de um bom blazer. Conjugue esta peça com uma sweater e umas calças de alfaitaria, para um look confortável e super trendy.

Neutros

Os tons neutros têm sido os favoritos das influencers. Crie um look harmonioso dentro dos mesmos tons e consiga contrastes interessantes com peças fluidas vs peças oversized.

Ténis brancos

Não é nenhuma novidade que os ténis brancos saíram do ginásio para o street style, mas a verdade é que têm permanecido estação após estação. Por isso, se ainda não adquiriu os seus, ainda vai muito a tempo!

Mom jeans

O clássico dos clássicos continua em alta! Sim, o modelo Mom jeans não sai de moda. Use e abuse das calças de ganga mais confortáveis de sempre com os seus favoritos de inverno.