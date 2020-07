Todos os dias depara-se com o mesmo dilema? Tem constantemente a sensação de não ter roupa suficiente para o seu dia a dia? Acredite, a solução para os seus problemas é a organização.

Siga as nossas dicas e torne o seu closet prático e funcional.

1º Passo

Para começar, retire toda a roupa do seu armário e divida em três partes: peças que já não usa há muito tempo; peças que precisam de arranjo; peças que já não estão em bom estado. Agora é hora de fechar os olhos e livrar-se de uma vez por todas do que não é essencial. Sabemos que custa, mas só assim irá conseguir ter um closet de sonho. Dê as peças que já não usa, coloque as que precisam de arranjo num saco (ou talvez dois) e vá à costureira tratar do assunto. Quanto às peças que já não estão em bom estado, só há uma coisa a fazer: deite fora.

2º Passo

Agora só falta destinar as peças que sobraram para ter um closet minimamente organizado. Separe as peças mais sofisticadas das peças de verão e inverno. Até pode ter peças que usa nas duas estações, mas certamente não irá usar um casaco de pêlo em pleno agosto, certo? O que não for desta estação, coloque numa caixa grande de plástico e arrume na parte superior ou inferior do seu armário.

3º Passo

Com o guarda-roupa minimamente organizado, certifique-se que tem todas as peças necessárias para construir os seus looks do dia a dia. Lembre-se que os básicos são intemporais e, por isso, essenciais no seu guarda-roupa. Sabe de que peças estamos a falar? Então, prepare o seu bloco de notas e aponte.

Partes de cima:

- Tops;

-T-shirts;

- Camisa branca;

- Casaco de ganga;

- Cardigan;

- Blazer;

- Gabardine;

- Sobretudo;

Partes de baixo:

- Calças de ganga;

- Calças chino;

- Calças pretas;

- Saia lápis;

- Calções de ganga;

Vestidos:

- Preto (toda a mulher precisa do seu little black dress);

- Vestido comprido;

Sapatos:

- Stilettos;

- Sabrinas;

-Ténis;

- Sandálias;

- Botas;

Malas:

- Shopper bag;

- Clutch;