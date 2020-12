Com a pandemia muitos casamentos acabaram por ser cancelados ou remarcados para 2021 e isso acabou por fazer com que muitas noivas ainda não tenham o vestido para o dia do casamento.

Como forma de trazer um pouco mais de esperança que tudo vai ficar bem, vamos revelar-lhe quais são as tendências de vestidos para o próximo ano para que comece já a dar uma vista de olhos.

Simplicidade

Devido ao facto de as cerimónias serem mais reduzidas uma das apostas é sem dúvida a simplicidade. Os vestidos tipo slip dress ou sem grandes detalhes passam a ser o destaque, complementados com flores ou peças elegantes.

Dois vestidos

Cada vez mais, as noivas estão a optar por ter dois vestidos no seu dia especial e para o próximo ano esta tendência não é exceção. Como ainda não se sabe como será a questão da cerimónia, o objetivo vai ser ter um vestido mais subtil para esta e um mais extravagante para a festa.

Sustentabilidade

A sustentabilidade continua a ser um ponto fundamental na moda e em 2021 chega aos vestidos de noiva. O objetivo é apostar num vestido sustentável, em segunda mão ou vintage e dar-lhe uma nova vida.

Duas peças

Ao contrário de 2020, para 2021 a aposta não passa de todo por um vestido, uma peça completa, mas sim por duas. Pode ser uma saia e uma blusa, uma blusa e umas calças, um fato e por ai fora, peças que funcionem depois fora do registo do casamento.