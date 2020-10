O outono chegou e, com ele, o frio, a chuva e o imperativo de cuidar da fibra capilar, de fazer tratamentos de hidratação e de acautelar a perda habitual nesta altura do ano, que afeta pelo menos 70% da população. Saiba o que há de novo no mercado.

