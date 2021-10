A SKIN, espaço de cosmética e beleza, agrega às suas marcas a NYX Professional Makeup, marca de maquilhagem nascida em Los Angeles e reconhecida como a marca sem retoques.

Com o mote “Express Youself”, a marca incentiva a todos a usarem a maquilhagem para expressar quem são e potenciar o melhor de si. Cruelty-free em todos os seus processos, a NYX Professional Makeup oferece pigmentos e fórmulas com qualidade profissional e acessíveis a todos.

Para celebrar esta chegada à Skin, a NYX Professional Makeup apresenta alguns essenciais para que neste Halloween, a sua maquilhagem esteja assustadoramente incrível.

Primeiro preparar, no fim fixar

No processo de maquilhar, após a hidratação, há que preparar a pele para que a maquilhagem dure mais tempo, fique naturalmente mais bonita e uniformize a aplicação da base.

A NYX PMU, para além de apresentar um primer vegan matificante que cumpre todos esses requisitos, oferece um pack de primer e fixador, com valores bastante acessíveis. O fixador, também vegan, prolonga a fixação da maquilhagem e regula o brilho da pele.

A tela perfeita

Para qualquer tipo de maquilhagem, a base é um fator comum em todas elas. É realmente importante uma base que tenha uma boa cobertura mas que ao mesmo tempo seja leve e natural. Sendo ideal tanto para durante o dia como para a noite e, resistente à água.

A base Can't Stop Won't Stop Base Cor Fair, apresenta diversos tons de pele e é a companheira ideal para criar a tela perfeita para maquilhagens elaboradas, dignas do Halloween.

Cor e terror combinam

Dar asas à imaginação é o mote favorito para a criação de uma maquilhagem que envolva cor tanto na face, como no resto do corpo. Pintar o pescoço, braços e pernas, principalmente com tatuagens obscuras ou imitações de vestígios de sangue são os clichês desta efeméride.

A paleta multifacetada, com diversas cores, permite a criação de novos tons. Basta misturá-las com um pincel e têm-se novas pigmentações para trabalhos mais elaborados e duradouros.

Olhar obscuro e lábios sangrentos

Se há uma característica a ser explorada no Halloween, é o mistério. Um olhar profundo e delineado acompanhado de uns lábios encarnados, é sempre o look ideal para esta data.

Para o olhar, tudo começa com uma sobrancelha definida e carregada. Em seguida, um olhar esfumado pode ser criado com a ajuda de um pincel correto.

Para os lábios vermelhos e intensos, temos a sugestão do Shine Loud Gloss Cor Rebel in Red, que dura até 16h, com um acabamento irresistível.

Doce ou Travessura

Para looks mais neutros, o kit de olhos em tons nudes é a escolha perfeita para qualquer ocasião. Quem preferir arriscar em looks mais coloridos, a NYX PMU oferece as paletas mais coloridas e assim, satisfazem-se todos os gostos.