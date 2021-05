Com o ainda generalizado uso da máscara social, não é segredo que os olhos continuam a ser o ponto focal do nosso rosto: e agora que os dias mais quentes chegaram, está na altura de trocar a maquilhagem de inverno por tons e texturas mais frescos, luminosos e vibrantes.

A estação parece concordar, e traz consigo tendências como as sobrancelhas preenchidas e definidas, as pestanas elevadas, os eyeliners coloridos e as sombras mais suaves.

Nesta procura pelo look de verão perfeito, mesmo com a máscara a tapar metade do nosso rosto, natural e luminoso são palavras de ordem.

De preparar o contorno dos olhos, hidratando e revitalizando esta área mais sensível antes de receber qualquer tipo de maquilhagem, a dar um boost às pestanas e sobrancelhas e iluminar as áreas certas dos olhos para um pop de luminosidade, existem alguns passos e produtos essenciais para uma maquilhagem de olhos verdadeiramente fresh e glowy.

TUDO COMEÇA NO SKINCARE

Um olhar cuidado é a tela perfeita para uma maquilhagem bonita. Para além dos cuidados diários, existem formas de darmos um boost à rotina e oferecermos um shot de frescura quando mais precisamos.

Como? Com uma máscara de olhos em hidro-gel, como a Time Miracle da Mádara, formulada para hidratar, iluminar, revitalizar e rejuvenescer o contorno dos olhos, e ainda suavizar as rugas e reduzir o inchaço e as olheiras.

Time Miracle da Mádara créditos: Organni

UM VERDADEIRO BOOSTER

Sobrancelhas e pestanas fortalecidas? Com o Grow & Fix da Mádara podemos dar check neste desejo. Rico em peptídeos naturais, vitaminas de crescimento derivadas de fungos, cafeína e biopolímeros naturais, este gel estimulante e fortificante confere volume, comprimento e brilho às pestanas e sobrancelhas, ao mesmo tempo que amplifica, esculpe e corrige.

O resultado? Um visual perfeitamente polido, ou um look mais rebelde e irreverente.

Grow & Fix da Mádara créditos: Organii

DOS TONS SUAVES...

Um bom clássico nunca sai de moda: e no que à maquilhagem de olhos diz respeito, o smokey eye é um daqueles staples que resiste às tendências mais passageiras. Nesta estação quente, e em linha com o mood do verão, o intemporal olhar esfumado quer-se bem suave.

Sombra de olhos em lápis Le Smoky da Absolution créditos: Organii

ÀS CORES MAIS OUT THERE...

O verão é, por excelência, a estação das cores vibrantes: e o summer of '21 não vai fugir à regra. Seja na forma de um eyeliner mais gráfico ou com uma única sombra, tons como o azul, o verde e o rosa vão ser grandes apostas para esta estação quente. Aqui não existem regras. Apenas cores que têm um efeito uplifting em nós.

Lápis Kingsize Duo da PuroBio créditos: Organii

UM TOQUE ILUMINADO

Já não sabemos viver sem ele: e quando o aplicamos no canto interior dos olhos e no arco das sobrancelhas, o iluminador faz com que o nosso olhar sobressaía ainda mais. A adição perfeita para dar um toque glowy aos looks mais naturais.

Iluminador Cosmic Drops da Mádara créditos: Organii

SOBRANCELHAS COM IMPACTO

Nesta estação quente, as sobrancelhas continuam a querer-se naturais e preenchidas, com um arco bem definido e estruturado: uma tendência que se caracteriza como a evolução do "boy brow" e que se dá pelo nome de "geolift".

Exemplos desta trend podem ser vistos nos rostos de Dua Lipa ou Kaia Gerber, e alcança-la envolve um bom produto que ajude a preencher e definir o visual.

Creme para sobrancelhas Brow Pomade da Mádara créditos: Organii

Fonte: Organii.com