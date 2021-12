A Rowenta apresenta My Beauty Routine, uma gama de produtos que combinam tecnologia de ponta com técnicas de cuidado facial e corporal, dividida em três coleções, ajustadas a diferentes necessidades da pele: Radiante, Reafirmante e Corpo.

Gama Radiante, indicada para mulheres a partir dos 30 anos, com três produtos desenhados para uma pele luminosa todos os dias e que ajudam a combater os primeiros sinais de envelhecimento

Escova Facial Anti Idade

Um tratamento diário de 1 minuto para uma pele 95% mais radiante, 91% mais jovem e 91% mais luminosa. Inclui uma escova suave em nylon para remover suavemente a maquilhagem e uma escova de limpeza em silicone que massaja suavemente a pele.

Escova Facial Anti Idade créditos: Rowenta

O suporte tem uma zona de higienização com luz LED azul com propriedades purificantes, que limpa e seca cuidadosamente a escova após cada utilização para garantir maior durabilidade e performance ao longo do tempo.

Massajador Facial Anti Idade

O novo massajador anti idade da Rowenta oferece movimentos suaves profundos que ajudam a atenuar os primeiros sinais de envelhecimento, com uma sessão diária de apenas 2 minutos.

Massajador Facial Anti Idade créditos: Rowenta

A massagem facial funciona como um exercício que permite trabalhar os músculos profundos do rosto - que sustentam o tecido cutâneo e definem a forma oval do rosto - e, à superfície, as expressões que marcam o nosso rosto diariamente.

Massajador de Olhos Anti Idade

Com luz LED vermelha conhecida pelas suas propriedades anti idade, reduz até 74% os papos nos olhos e suaviza as linhas finas no contorno de olhos. Formato ergonómico e compacto, ideal para levar em viagens.

Massajador de Olhos Anti Idade créditos: Rowenta

A Gama Reafirmante inclui o Massajador Facial Reafirmante Antienvelhecimento inspirado em técnicas profissionais de combate ao envelhecimento, indicado para mulheres a partir dos 40 anos

O novo massajador facial reafirmante V-Lift da Rowenta está clinicamente comprovado para atenuar os principais sinais de envelhecimento: perda de firmeza, de luminosidade e o aparecimento de rugas, linhas finas e manchas.

Crie uma rotina diária de apenas 3 minutos por zona da face e veja os resultados após 1 mês.

Desenvolvido pela equipa de Inovação & Pesquisa da Rowenta, que se inspirou em técnicas profissionais de combate ao envelhecimento: toques suaves para efeito drenagem, massagem para produção e estimulação de colagénio e elasticidade e pressão para refinar o rosto. O resultado é uma pele luminosa, mais firme, rejuvenescida e com um tom uniforme.

Massajador facial reafirmante V-Lift créditos: Rowenta

Inclui 2 cabeças intercambiáveis para o rosto e para o contorno dos olhos, com esferas rotativas ultraresistentes, que pode utilizar no modo manual ou auto.

O formato é compacto e portátil, sem fios, e com uma autonomia de longa duração e inclui bolsa de transporte para poder levar sempre consigo.

A Gama para o Corpo foi desenvolvida para mulheres a partir dos 20 anos, com um Massajador desenhado para modelar o corpo através de massagens eficazes

A massagem é uma das soluções mais eficazes para modelar o corpo e combater a celulite, ao melhorar a drenagem linfática e a esticar o tecido da pele, reduzindo a aparência de pequenas covas na pele.

Massajador de corpo créditos: Rowenta

O novo massajador de corpo da Rowenta ajuda a tonificar, aumentando a firmeza da pele e reduzindo a aparência da celulite.

Com uma tecnologia totalmente não invasiva, segura e suave, apresenta-se como uma alternativa aos tratamentos anticeluliticos profissionais, com resultados visíveis nas zonas mais sensíveis do corpo: coxas, nádegas, cintura e braços.

Crie uma rotina diária de massagem de apenas 5 minutos por zona e obtenha resultados visíveis em menos de 1 mês.