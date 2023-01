Será a sua rotina de beleza sustentável?

Cheias, incêndios, seca extrema, desaparecimento acelerado de espécies e ecossistemas. Há muito que os efeitos das alterações climáticas deixaram de preocupar apenas a comunidade científica. Eles invadiram a agenda mediática, estão à vista de todos e podem ser sentidos boa parte das vezes em que saímos à rua. A consciência sobre a importância da sustentabilidade tem vindo a aumentar e um estudo recente afirma mesmo que 83% das pessoas querem ser mais sustentáveis. Como o poderemos conseguir? Através de um conjunto de pequenos passos: utilizar menos transportes geradores de gases com efeito estufa, reduzir o consumo de plástico, eleger criteriosamente aquilo que decidimos consumir.

Consciente da urgência da mudança e da diferença que cada um de nós e em particular as empresas têm o poder de fazer no mundo, a Garnier (a quarta maior marca de beleza no mundo) desenvolveu o projeto Green Beauty e tem investido os seus esforços em tornar a empresa, mas acima de tudo os seus produtos (e por consequência os consumidores) mais sustentáveis.

Através do projeto Green Beauty, a Garnier apresenta uma abordagem completa à sustentabilidade, com a missão de transformar todas as etapas do ciclo de vida dos seus produtos, reduzindo o seu impacto ambiental. Partilhamos pontos-chave que mostram como a marca está empenhada em tornar-se cada vez mais sustentável.

Ingredientes 99% veganos

Conhecer os ingredientes que compõem os nossos produtos de beleza favoritos e a forma como eles são fabricados é essencial quando procuramos que as nossas escolhas tenham menor impacto no planeta.

A pensar nisso, e consciente da importância de evitar óleos e conservantes com microplásticos e provenientes de petroquímicos, a Garnier conta hoje com fórmulas científicas mais ecológicas. Em 2021, 65% dos ingredientes que utilizou foram de base biológica ou provenientes de minerais abundantes no planeta, como exemplifica a nova linha de cuidado facial antimanchas Vitamina C. A gama utiliza vitamina Cg (vitamina C com uma molécula de glicose ligada que na pele se transforma em vitamina C pura) obtida a partir de amido de milho através de um processo de transformação ecológica. Em 2030 95% dos ingredientes da Garnier serão de base biológica.

créditos: Garnier

A Garnier tem a aprovação da Cruelty Free International

Todos os produtos da marca são aprovados pela Cruelty Free International através do programa Leaping Bunny. Este programa investiga anualmente toda a cadeia de abastecimento para atestar a ausência de testes em animais. Para a Garnier isso significa a renovação anual de 500 fornecedores, que fornecem mais de 3 000 ingredientes diferentes em todo o mundo. Este processo rigoroso garante que os consumidores possam comprar produtos da Garnier com toda a confiança, sabendo que conhecem estritamente os critérios da Leaping Bunny

Embalagens mais amigas do planeta

Se sabemos que o design do packaging é tantas vezes preponderante no momento da escolha de um produto de beleza, é também verdade que os materiais que o compõem têm hoje um peso cada vez maior na decisão de compra.

Ciente dos efeitos nocivos dos plásticos nos ecossistemas, em 2021, a Garnier poupou 12 000 toneladas de plástico virgem através da reciclagem, um valor que representa 31% do seu consumo anual de plástico. Para além disso, 70% do plástico PET que utilizou teve como proveniência materiais reciclados e os rótulos metalizados, que dificultavam a reciclagem, deixaram de existir. 74% do total das embalagens da marca já são recicláveis e 57% são feitas de materiais renováveis ou reciclados.

Para 2025, a marca é ainda mais ambiciosa já que prevê a utilização de zero plástico virgem quer em produtos quer em embalagens, sendo que nessa altura todas as embalagens serão 100% recicláveis.

créditos: Garnier

Menos carbono e menos água

Graças à utilização de energias renováveis, 62% das instalações industriais da Garnier foram em 2021 neutras em carbono. Um número que deverá aumentar para 100% já em 2025, o que revela a preocupação da empresa com a emissão de gases com efeito estufa, um cuidado que se tem também revelado quando se trata do transporte dos seus produtos, tendo a empresa como objetivo reduzir as emissões de gases com efeito estufa no transporte em 50% por produto até 2030.

Ao mesmo tempo, a Garnier tem vindo a implementar nas suas fábricas o sistema Waterloop, em que a totalidade da água industrial é utilizada posteriormente na limpeza e refrigeração. E ciente de que 50% da sua pegada está relacionada com a utilização faseada dos produtos e de água quente para lavar ensaboar e enxaguar, tem desenvolvido produtos menos consumidores de água. É o caso da sua linha de amaciadores sem enxaguar Ultra Suave.

créditos: Garnier

Mais solidariedade e inclusão

Acabar com a pobreza extrema, reduzir desigualdades e proteger o planeta são hoje alguns dos maiores desafios com que a Humanidade se depara. Nenhum deles será conquistado de forma isolada.

Ciente de que somos um todo e que pessoas, animais e natureza estão desde sempre ligados, a Garnier contribui atualmente para o cumprimento de 16 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tendo-se proposto apoiar 1 000 comunidades até 2025, a marca superou já esse desafio em 2021: agindo em conjunto com comunidades, parceiros, fornecedores, ONGs e especialistas, ela apoiou nesse ano 1 014 comunidades por todo o mundo, ajudando milhares de pessoas a ter acesso a um trabalho sustentável e a rendimentos justos.

Por exemplo, o óleo de argão, utilizado na Água Micelar em Óleo Skinactive é obtido através de uma rede que envolve seis cooperativas Berber que recolhem as nozes de argão da Floresta de Argania Spinosa, uma Reserva da Biosfera da UNESCO. Através do trabalho destas mulheres elas conseguem uma melhor independência financeira.

créditos: Garnier

Se desejar saber mais sobre este compromisso de sustentabilidade da Garnier pode fazê-lo aqui.