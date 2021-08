A procura pelo blush ideal que combina na perfeição com o seu tom de pele pode ser uma tarefa complicada. Entre tons rosados, pêssego ou encarnados, o difícil é escolher e saber qual será o que nos ficará melhor.

Saiba então quais são os blushes que lhe ficam melhor, consoante o seu tom de pele.

Tom amarelado

Para quem tem o tom da pele mais amarelado, o ideal é apostar em blushes rosados com pigmentos bronze, perfeito para harmonizar o tom da pele.

Pele clara

Quem tem pele muito clara tem a escolha mais limitada – tons rosados e encarnados vão deixar a pele muito avermelhada e pouco natural. Nestes casos, o mais seguro é optar por tons acerejados ou tipo pêssego.

Pele negra mais clara

Este tom de pele combina na perfeição com um blush em tons terra. Se possível, com alguns pigmentos dourados para fazer com que esta fique resplandescente.

Pele negra

Quem tem este tom de pele tem muita liberdade de escolha no que diz respeito a blushes. Os tons alaranjados, encarnados e rosados funcionam todos muito bem com este tom de pele – a escolha prende-se inteiramente no gosto pessoal!