Produtos cosméticos feitos à base de ingredientes naturais são cada vez mais importantes para a indústria de bioskincare pelos seus benefícios.

A Heavy Duty Beauty (HDB), marca portuguesa de Sports Cosmetics focada no estilo de vida saudável e ativo, escolheu o Óleo de Andiroba como ingrediente rei na cosmética natural.

Ter uma vida saudável passa também pelo cuidado que se tem com a pele, maior órgão do corpo humano, através de uma boa rotina do corpo e do rosto.

As sementes de Andiroba - de onde se extrai o óleo - são ricas em nutrientes e minerais e, por isso, contribuem com benefícios para a saúde, entre os quais, a melhoria do aspeto da pele, já que possui propriedades hidratantes que estimulam a sua regeneração.

Usado pelos indígenas no Brasil, o óleo de Andiroba foi o eleito pela Heavy Duty Beauty por conter os ómegas 6 e 9 e pelas suas propriedades que não são encontradas em conjunto noutros ingredientes.

O ingrediente-chave: Óleo de Andiroba

A Andiroba é uma árvore de fruto de grande porte, que nasce na Amazónia e cujos frutos e sementes são ricas em vitaminas A, C e E, minerais e antioxidantes, que ajudam na estimulação e produção de novas células com efeito regenerador da pele.

Devido à sua propriedade anti-inflamatória, tem efeito relaxante nos músculos e auxilia na regeneração dos tecidos inflamados, permitindo a prática de uma rotina de desporto de longa duração e potencialização de resultados.

“O Óleo de Andiroba é ainda pouco popular, apesar das suas propriedades, e está a ser redescoberto pela indústria da cosmética após anos a ser usado para fins medicinais, terapêuticos e estéticos nos países da Amazónia. Além dos vários benefícios que o óleo tem, é também uma alternativa, aliada a boas práticas, para promover o uso sustentável da floresta.” explica Renata da Luz Fernandes, fundadora da Heavy Duty Beauty.

Nesse sentido, foi o ingrediente escolhido pela HDB para estar presente em todos os produtos de corpo e rosto da linha, pois é um ingrediente que facilmente é usado como matéria-prima base promovendo a hidratação e acalmando a pele, vermelhidão e irritação que são consequência do desporto, potenciando quem pratica exercício físico para uma boa rotina de treino e pele, com os melhores resultados de anti-envelhecimento.

A marca portuguesa nasceu de uma ideia muito concreta de potenciar a hidratação da pele, criando uma linha de produtos que, para além de cuidarem da pele, pudessem ser usados antes, durante e após a prática desportiva.

Da mesma forma que é necessário preparar a pele para o exercício físico, também é preciso cuidar desta com uma hidratação profunda, depois da prática de desporto.

O Óleo de Andiroba foi o ingrediente escolhido pelos seus benefícios na melhoria do aspeto da pele e pela sua capacidade de hidratação.